19 сентября Россия встретит день работников леса. Богатства страны, которое на постоянной основе уничтожается пожарами и вывозится в разные стороны фурами и даже железнодорожными составами. Однако он - кому-то, может быть, назло, а нашей стране на радость, трудами все тех же лесничих, а уже пару лет и с помощью всероссийской акции "Сохраним лес", раз за разом продолжает восстанавливаться.

Какая разница между лесхозом и леспромхозом? Думаю, многие с ответом затруднятся. Сбивает с толку однокоренное сходство слов, причем двойное: "лес" и "хоз". Для полной ясности сделаем уточнение. Лесоустроитель и лесозаготовитель. Лесник и лесоруб. Те и другие являются работниками леса. Но разница очевидная: одни лес выращивают и защищают, другие его рубят, заготавливают и утилизируют. Оба хозяйствуют в лесу на законных основаниях и приносят стране каждый свою пользу. Но при этом важно, чтобы одна польза не вступала в конфликт с пользой другой. Об этом Леонид Леонов написал свою знаменитую книгу "Русский лес", которая в свое время вызвала ожесточенную дискуссию между сторонниками приумножения лесных богатств и адептами их максимального "освоения". В своем стремлении спасти русский лес Леонов был не одинок. Об этом же писал, например, Паустовский: "Невозможно перечислить все бедствия, какие несет истребление лесов. Если бы вы знали о них, то у вас, должно быть, не поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы".

Тогдашний конфликт "хозяйствующих субъектов" с явным перекосом в одну из сторон привел к печальным последствиям и обозначил не только экологическую, но и социально-нравственную проблему. Потребительское отношение государства к природным богатствам вполне совпадало с таким же отношением государства к обществу, которое понималось как производительная машина, а люди - как "винтики" в ней. Поэтому диагноз, поставленный Леонидом Леоновым и его сторонниками русскому лесу, был применим и к обществу, и было понятно, что "лечить" обоих следует одновременно, избавляя от заразы потребительства.

Времена изменились, но конфликт не исчерпан. Он утратил былую остроту, проявляет себя в новых формах, но суть остается прежней: русский лес нуждается в защите и спасении. Об этом постоянно пишут, приводя и серьезные, и курьезные факты, региональные СМИ - партнеры "Российской газеты".

Не рубите, мужики, не рубите!

Под таким заголовком газета "Алтайская правда" рассказала о том, как один житель Барнаула решил заготовить березовые веники для бани. "Будучи трезвым, скорее всего, он не стал бы рубить ни в чем не повинную березу. Но в состоянии алкогольного опьянения, как следует из официальных документов, ему показалось, что береза его не уважает: ветки, годные для банного веника, растут слишком высоко. И обиженный гражданин решил березу заломати. С помощью топора. Срубил дерево, нарезал веток, навязал веников и успокоился. Но не тут-то было. Вскоре к нему пришли серьезные люди в погонах и составили протокол о самовольной вырубке в черте города, что влечет за собой уголовную ответственность вплоть до одного года лишения свободы".

Аналогичную ситуацию напомнила газета "Петрозаводск". Двое жителей Медвежьегорска занимались сбором шишек, и чтобы упростить себе задачу, спилили 15 сосен в районе села Челмужи. Учреждению "Медвежьегорское центральное лесничество" был нанесен ущерб в размере 19767 рублей. В отношении незадачливых лесорубов было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки. Районный суд признал их виновными и приговорил к условным срокам, а заодно удовлетворил иск лесничества о возмещении ущерба в полном объеме.

Но что такое 19767 рублей? Заплатить такой штраф, в общем-то, нетрудно. Бывает и хуже. Газета "Забайкальский рабочий" сообщает: "С декабря 2019 по февраль 2020 года двое жителей поселка Усть-Карск незаконно спилили 47 лиственниц и шесть берез, которые на месте разделали на дрова, а потом сбыли местным жителям. Общий ущерб природе составил 1,1 млн рублей. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года и взыскал с них весь причиненный ущерб, для чего был наложен арест на принадлежащий им автомобиль".

Но и это еще цветочки. В газете "Иркутск" появилось такое сообщение. "Ленинский районный суд вынес приговор одному из фигурантов уголовного дела о контрабанде лесоматериалов. Организованная преступная группа по фиктивным документам реализовывала лесопродукцию в страны Азии. За границу было продано древесины на 233 млн рублей, деньги получены через фирмы-однодневки. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 120 тысяч рублей". Эта же газета привела еще более внушительный факт. Два уголовных дела возбуждено в Иркутской области за незаконный оборот древесины в Китай на сумму более одного миллиарда (!) рублей. Обвинение предъявлено семи фигурантам, из них двое заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом".

Что касается Китая и его "незаконного импорта", то здесь не так все просто. Минусинская газета "Власть труда" сочла нужным сделать важное уточнение. "Представление о том, что вся Сибирь и Приморье наводнены китайскими лесорубами, которые воруют и тайно вывозят наш лес, не соответствует действительности. Китаю просто нет нужды так рисковать, потому что лес незаконно рубят для них сами граждане России. А китайцы лишь покупают его и отправляют домой. Да, зачастую участвуя в незаконных сделках, но они невозможны без прямого и зачастую криминального участия российской стороны. Главная проблема здесь не столько в масштабах теневого бизнеса, сколько в его варварском характере. Леса вырубаются беспорядочно, с грубыми нарушениями, ни о каком компенсирующем восстановлении леса не ведется даже речи. Но хуже всего, что на местах вырубки образуются несанкционированные свалки, которые часто приводят к пожарам. А именно пожары сегодня губят гораздо больше леса, чем его незаконная добыча".

Заслон криминальному бизнесу

Казалось бы, стоит ли из-за одной березы и пятнадцати сосен бить тревогу? Стоит. Потому что подобные "мелочи", если от них отмахиваться, могут привести к более серьезным последствиям. И приводят. К вседозволенности и безнаказанности в сфере природопользования, в результате чего возникло такое уродливое явление, как "черные лесорубы". Зародилось оно в годы "перестройки", когда под лозунгом "частной инициативы" предприимчивые лесозаготовители прибрали к рукам значительную часть лесных угодий и под видом "санитарных рубок" выгодно "освоили" миллионы кубометров ценнейшей древесины, а государство долгое время было не в силах расхитителей леса приструнить. Но сколько веревочке ни виться… В конце концов были приняты нужные законы, в результате чего удалось крепко ударить по рукам криминальному бизнесу, а главное - навести порядок в экспорте: свести к разумному минимуму продажу круглого леса и стимулировать те предприятия, где освоили глубокую переработку древесины.

Новые законы резко улучшили положение дел во многих лесных регионах. "Алтайская правда" сообщила: "Незаконных рубок в Алтайском крае стало меньше". При этом особенно важно, что торжеству законных мер весьма способствует активная позиция местных властей. "Большую роль играет взаимодействие лесных инспекторов с органами внутренних дел, прокуратурой края, с главами муниципальных образований и сельских поселений. При охране лесов от пожаров летчики-наблюдатели отслеживают ситуацию с воздуха. Когда замечают, что происходит непонятная заготовка древесины, связываются по радио с лесничествами, чтобы оперативно выяснить, какая идет заготовка, законная или нет".

В Хабаровском крае тоже активизировались защитники природы. Лесные инспекторы патрулировали тайгу, чтобы предотвратить незаконную вырубку. "В прошлом году за неполных два месяца удалось выявить 44 несанкционированные рубки. Из них шесть случаев были связаны с заготовкой елей для продажи перед новогодними праздниками. Общий ущерб превысил семь млн рублей. В ходе ноябрьской операции "Лес" на дорогах было проверено 2548 лесовозов, в 63 случаях зафиксированы нарушения в документах, возбуждено 95 административных дел, сумма штрафов превысила 5,9 млн рублей", - рассказали в комитете лесного хозяйства правительства края. В ведомстве призвали население и предприятия соблюдать лесное законодательство и напомнили, что за нарушение требований об учете древесины и сделок с ней на должностных лиц накладывается штраф до 50 тысяч, на юридических лиц - до 700 тысяч рублей. При этом происходит конфискация древесины, а также изъятие транспортных средств, с помощью которых велась заготовка. Об этом рассказала газета "Тихоокеанская звезда".

Всем миром

Но законы законами, штрафы штрафами, уголовные дела и тюремные сроки - все это важно и, безусловно, влияет на положение дел в лесном хозяйстве. Но подобные меры не могут быть вполне эффективными, если не подкрепляются "инициативой снизу". Газета "Красное знамя" (Абанский район Красноярского края) под заголовком "В лесу дворников нет" призвала местных жителей к активному участию в экологических мероприятиях. "Конечно, с "черными лесорубами" и пожарами обычные жители справиться не смогут, этим занимаются компетентные структуры. А вот убрать мусорные свалки и посадить пару деревьев вполне под силу каждому человеку. Участники акции собрали в ближнем лесу несколько десятков мешков бытового мусора - тракторная телега была забита под завязку".

Подобная активность "на местах" стала доброй традицией и вылилась в ежегодную всероссийскую акцию "Сохраним лес", которая охватила уже 47 российских регионов. Впервые акция была проведена в 2019 году. За два года ее участники высадили более 82 миллионов деревьев. За осень 2021 года организаторы акции ставят перед собой рекордную цель - высадить еще 70 миллионов.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что в 2021 году лесовосстановительные инициативы приобретают особое значение в связи с большими пожарами в лесных регионах. "Восстань из пепла!" - так, образно говоря, можно сформулировать обращение людей к своему доброму соседу и кормильцу - русскому лесу. Чтобы это возрождение состоялось, нужно лесу помочь, поддержать его, подлечить. И мы уже видим, что он выздоравливает. А вместе с ним выздоравливаем и мы.