Американский генерал назвал российские вооруженные силы невероятно мощными

Россия обладает невероятно мощными вооруженными силами. Об этом на Атлантическом совете заявил зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

"У России невероятно мощные вооруженные силы", - приводит его слова ТАСС.

Военачальник отметили, что Соединенным Штатам нужно понимать, каким способом и почему Россия смогла так преобразовать свои войска за последние 20 лет.

"Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье", - заявил генерал и добавил, что к такому развитию вооруженные силы РФ подтолкнули именно США и НАТО.