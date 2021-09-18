Белый дом планирует масштабную депортацию беженцев из Гаити

Администрация президента США Джо Байдена планирует широкомасштабное изгнание гаитянских мигрантов из небольшого приграничного города Техаса. Начиная с воскресенья их будут отправлять авиарейсами в Гаити, заявил в пятницу официальный представитель Белого дома.

После того как в город хлынул неконтролируемый поток мигрантов из Гаити власти США закрыли движение для транспорта и пешеходов в обоих направлениях на единственном пограничном переходе в Дель-Рио, штат Техас. Служба таможенного и пограничного контроля США также заявила, что закрывает пограничный переход с городом Сьюдад-Акуна в Мексике.

Гаитяне, отмечают очевидцы, пересекли реку Рио-Гранде, двигаясь между США и Мексикой в воде по колено, а некоторые родители несли на плечах маленьких детей. Они временно разместились под мостом или рядом с ним в Дель-Рио, городе с населением 35 тысяч человек, который в последние месяцы сильно пострадал от наплыва мигрантов. Беженцы разбили палатки и построили временные убежища из гигантского тростника. Многие купались и стирали одежду в реке. Некоторые семьи прожили под мостом около недели.

Подробности депортации еще не уточнены. Планируется от пяти до восьми рейсов в день, заявил чиновник, знакомый с планами высылки. Он не был уполномочен обсуждать этот вопрос публично и поговорил с Associated Press на условиях анонимности.

По словам шерифа округа Валь-Верде Фрэнка Джо Мартинеса, число гаитян оценивается в 13 700 человек. В течение нескольких лет гаитяне в больших количествах мигрировали в США, многие из них покинули карибскую страну после разрушительного землетрясения в 2010 году. Губернатор Техаса Грег Эбботт, республиканец и частый критик президента Джо Байдена, сославшись на источники в Белом доме, сказал, что мигранты под мостом будут перемещены министерством обороны США в Аризону, Калифорнию и другие места на границе с Техасом для последующей отправки в Мексику и Гаити.