Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Их состояние оценивается в 238,2 млрд долларов. Уолтонам принадлежат более 10 тысяч магазинов по всему миру с годовой выручкой более чем в 559 млрд долларов.

На втором месте оказалась семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars, с состоянием в 142 млрд долларов.

Третью строчку занимает семья Кох (нефтехимическая корпорация Koch Industries), чье состояние превышает 124 млрд долларов.

В десятку рейтинга также попали семья Эрме (модный дом Hermes) - 111,6 млрд долларов, правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд (100 млрд), владельцы индийского нефтяного холдинга Reliance Industries Албани (93,7 млрд), собственники модного дома Chanel Вертхаймеры (61,8 млрд), владельцы американской управляющей компании Fidelity Investments Джонсоны (61,2 млрд), собственники медиакомпании Thomson Reuters Томсоны (61,1 млрд) и владельцы немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim Берингеры (59,2 млрд).

Совокупное состояние 25 богатейших семей мира в 2021 году составило 1,7 трлн долларов, что на 22% больше, чем в прошлом году.