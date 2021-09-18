ЦИК: Голосование во второй день выборов было спокойным и корректным

Спокойным и корректным был второй день голосования на выборах в РФ, заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев после закрытия участков.

"Оцениваю как спокойное, корректное голосование​​​, - передает РИА Новости его комментарий. - Нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет".

Он озвучил промежуточные данные по итогам двух дней волеизъявления: 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. В онлайн-голосовании явка была выше.

"Что касается дистанционного электронного голосования, явка по всем регионам составляет уже около 80%, - сказал он. - Так что мой прогноз явки в 90% на дистанционном электронном голосовании может и сбыться".