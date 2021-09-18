ЦИК подготовил опровержение данных "Голоса" об ущемлении избирательных прав

Центральная избирательная комиссия РФ подготовила доклад, в котором опровергаются данные движения "Голос" (включено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов) об ущемлении избирательных прав миллионов россиян. Об этом в субботу заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы читали уже все доклады - еще далеко было до выборов - и поразились миллионам высосанных из пальца избирателей, которые лишены пассивного избирательного права. Большей чуши вообще сложно представить. У нас уже доклад готов давно, который в пух и прах разбивает эти высосанные из пальца предположения", - сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

Она призвала одного из руководителей движения Григория Мельконьянца приходить в ЦИК и высказывать претензии к его членам лично.

"Мы за конкретность, а не за обобщения, которые часто под собой не имеют никакой почвы", - подчеркнула Элла Памфилова.