ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ о возможных нарушениях на выборах

Представители КПРФ передали Центральной избирательной комиссии России письменную жалобу с данными о возможных нарушениях на выборах в разных регионах. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Они [КПРФ] оставили письменную жалобу, несколько пунктов были озвучены. Был озвучен Брянск, Балашиха. Есть жалоба, она развернутая, достаточно большая. У них были жалобы по Краснодару: против кого-то из наблюдателей применили где-то около участка насилие, надо помочь наблюдателю обратиться в правоохранительные органы", - сказал Булаев на брифинге в информационном центре Центризбиркома.

Он пообещал, что комиссия в ближайшее время рассмотрит жалобу и примет исчерпывающее решение.