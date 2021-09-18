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18.09.2021 16:23
Рубрика: Власть

ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ о возможных нарушениях на выборах

Текст: Дмитрий Гончарук

Представители КПРФ передали Центральной избирательной комиссии России письменную жалобу с данными о возможных нарушениях на выборах в разных регионах. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

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"Они [КПРФ] оставили письменную жалобу, несколько пунктов были озвучены. Был озвучен Брянск, Балашиха. Есть жалоба, она развернутая, достаточно большая. У них были жалобы по Краснодару: против кого-то из наблюдателей применили где-то около участка насилие, надо помочь наблюдателю обратиться в правоохранительные органы", - сказал Булаев на брифинге в информационном центре Центризбиркома.

Он пообещал, что комиссия в ближайшее время рассмотрит жалобу и примет исчерпывающее решение.

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