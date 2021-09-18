ЦИК: У центров общественного наблюдения может появиться другое применение

Центры по общественному наблюдению за выборами, которые работают во всех 85 регионах России, в будущем смогут развиваться в других направлениях и форматах, считает заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Это не простое организационное решение, но оно, на мой взгляд, дает возможность людям быть ближе к выборам. Думаю, эти центры будут развиваться в каких-то иных направлениях, иных форматах", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК.

Зампред комиссии напомнил, что в прошлом году было 10 центров по общественному наблюдению за выборами, а в этом их 87: во всех субъектах федерации, на федеральной территории "Сириус" и в Общественной палате. Кроме того, в 18 регионах созданы их филиалы. В центрах доступно видеонаблюдение с избирательных участков, видеозаписи с них будут храниться год.