Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер на 85 году жизни. Об этом в пятницу вечером сообщил алжирский государственный телеканал TV1.

Бутефлика был избран президентом страны в 1999 году, набрав 74% голосов избирателей. После этого он еще три раза избирался на должность главы государства, пишет ТАСС.

Ряд политологов считает, что именно ему удалось вывести страну из так называемого черного десятилетия, когда в 1990-е годы Алжир был погружен в гражданскую войну. При Бутефлике в 2005 году была принята Хартия за мир и национальное примирение.

В апреле 2019 года Бутефлика был вынужден подать в отставку из-за протестов. Новым президентом страны был избран бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.