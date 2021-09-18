Эксперт рассказал, в каких случаях можно лишиться снятых со счета денег

В некоторых случаях граждане могут лишиться средств, снятых с банковского вклада или счета, рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Банки не требуют у клиентов возврата средств, но это может сделать Агентство по страхованию вкладов в судебном порядке. Например, если банк был лишен лицензии или кредитная организация обанкротилась. Претензии при этом могут предъявить по операциям, совершенным за год до этих событий.

Как пояснил Коган, АСВ может заинтересоваться подозрительными операциями, лишающими других кредиторов права на возврат средств. Например, если вкладчик получил деньги вне очереди, или связан с сотрудниками банка, то есть, мог знать о проблемах организации и сотрудников быстрее вывести деньги со счетов.

"Чтобы не попасть в такую ситуацию, рекомендуется выбирать надежные и крупные банки из топ-20, в том числе с госучастием", - посоветовал аналитик в беседе с агентством "Прайм".

Он отметил, что подозрения у потенциальных вкладчиков должны вызывать повышенные ставки и агрессивная реклама банка.