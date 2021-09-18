"Фейкометы" устали: ложной информации о выборах в субботу стало меньше

Если в пятницу, когда в стране началось голосование на выборах разного уровня, поток ложных сообщений о голосовании исчислялся тысячами, то в субботу пыл "фейкометов" заметно иссяк, а некоторые сигналы и вовсе связаны с недоразумениями. "Российская газета" второй день собирает примеры недостоверной информации, которая ходит по социальным сетям на фоне выборов.

За первый день голосования киберволонтеры Общественной палаты выявили около 7 тысяч ложных сообщений. "К утру субботы накал удалось сбить", - рассказал в Центризбиркоме глава рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич. По его словам, благодаря видеонаблюдению и работе журналистов скорость реагирования возросла, и такие сообщения "купировались на взлете". Как правило, фейки приходят с недавно созданных учетных записей.

На первом месте по числу вбросов фейковых данных оказались Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск. "Часть этих сообщений - полная ахинея", - отметил Малькевич. Иногда берутся настоящие фотографии, но используется ложный контекст. Так, снимки урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавались за "избирательную карусель".

Сразу два примера фейков пришли из Ивановской области. Во "Вконтакте" член КПРФ Денис Кан выложил запись, на которой якобы видно, что камеры ночью не работали, так как показывали день за окном. По информации регионального избиркома, никакого нарушения не было: в окна светят уличные фонари. Были предоставлены фото-опровержения.

На одном из ивановских порталов опубликовали аудиоролик, где предположительно записан разговор главы администрации Шуи Натальи Корягиной с председательницей одной из участковых избирательных комиссии города. Корягина убеждает председательницу "взяться за работу" и "выполнить задачу", при этом упоминая, что камеры будут выключены, а полицейского не будет на участке. Выяснилось, что нарушение хотя и могло быть, но оно явно "несвежее" и к думским выборам отношения не имеет, использована прошлогодняя аудиозапись. Собеседник Корягиной - Наталья Тюрина, бывший председатель УИК № 330. Ее полномочия прекращены еще 20 августа 2020 года.

Утром в субботу во "Вконтакте" появился ролик, где члены УИК №789 в Осинниках Кемеровской области перекладывают стопки бюллетеней в сейф-пакет уже после закрытия участка поздно вечером 17 сентября. Видео должно было свидетельствовать о вбросе бюллетеней. Мэрия, со ссылкой на горизбирком сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

"После закрытия участка в сейфы были помещены избирательные бюллетени в сейф-пакетах, избирательная документация, списки избирателей, неиспользованные бюллетени. На видео члены комиссии находятся в библиотеке, где разбирают накопившуюся документацию для того, чтобы освободить кабинет для работы узких специалистов во второй день голосования: юристов, сотрудников Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения", - объяснили в мэрии Осинников.

Еще один случай фейка зафиксирован в Хабаровском крае. Кандидат в краевую думу от КПРФ Светлана Изотова рассказала о том, что на УИК №21 в Хабаровске наблюдатели находятся в другой комнате и не видят, что происходит с урнами. При этом председатель комиссии отказалась пересаживать наблюдателей и вызвала полицию. Наблюдатель Общественной палаты РФ на участке опроверг эти сведения. Он заявил, что у наблюдателей есть полный доступ к просмотру процедуры голосования.

На другом конце страны, в Ленинградской области кандидат в законодательное собрание от "Справедливой России" Павел Каледин сообщил, что УИК № 763 в Приозерске аннулировал бюллетени после надомного голосования 17 сентября по невыясненным причинам. В Леноблизбиркоме отреагировали оперативно: бюллетени не признавались недействительными, сейчас они находятся в сейф-пакете.