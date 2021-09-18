Глава Росрыболовства рассказал, когда снизятся цены на икру

Оптовые цены на красную икру сейчас на 10% ниже, чем в тот же период прошлого года, рассказал в интервью "Российской газете" глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, российские рыбаки уже выловили 510 тыс. тонн горбуши и других тихоокеанских лососей. Это на 90% больше, чем в прошлом году. Поэтому цены будут снижаться и дальше.

"Надо просто принимать во внимание, что это не происходит в одночасье. Путина закончилась, но производство еще продолжается. Логистический путь свежей продукции в центральные регионы только начинается. Думаю, что на икру горбуши цены должны снизиться в ближайший месяц-полтора", - оценил Шестаков.

Однако он подчеркнул, что между ценой у производителя и ценой на полке нет взаимосвязи. Поэтому оценивать стоимость красной икры в торговых сетях сложно.

На фоне плохой лососевой путины в прошлом году цены на красную икру весной достигли 10-летнего максимума - до 4,7 тыс. рублей за кг, то есть на 30% больше, чем годом раньше. По оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, внутреннее потребление красной икры составляет 14-18 тыс. тонн. А при хорошей путине в этом году можно будет произвести 20-22 тыс. тонн икры. При этом экспортируем мы только 10% красной икры.

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