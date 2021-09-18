Глава Росрыболовства рассказал, когда снизятся цены на икру

Новости

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет 03:03
Дамаск оказался полностью обесточенным из-за диверсии на газопроводе 02:41
Пушков: Альянсом AUKUS США создают для себя новые вызовы 02:03
Швейцария введет двойное тестирование на COVID-19 для непривитых туристов 01:40
Американский генерал назвал российские вооруженные силы невероятно мощными 00:46
Франция отозвала послов из США и Австралии 17.09.2021
В "Газпроме" заявили о соответствии поставок газа контрактным обязательствам 17.09.2021
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа 17.09.2021
Лукашенко: Традиция народовластия - в основе единства белорусов 17.09.2021
Россияне, проживающие за границей, приходят семьями проголосовать на выборах 17.09.2021
Генсек ООН: Мир на катастрофическом пути к потеплению почти на 3 градуса 17.09.2021
Пеле вновь перевели в отделение интенсивной терапии 17.09.2021
Росстат: Городским общественным транспортом пользуется меньше половины россиян 17.09.2021
Первый розыгрыш призов среди участников электронного голосования пройдет в Москве 18 сентября 17.09.2021
Жители Нидерландов остаются самыми высокими людьми на планете 17.09.2021
Песков рассказал подробности голосования Путина 17.09.2021
Великобритания смягчает правила въезда на свою территорию 17.09.2021
Минобороны предложило установить День Трубопроводных войск 17.09.2021
Бастрыкин поручил проверить факты кибератак на системы онлайн-голосования 17.09.2021
ЦБ распространит действие платформы "Знай своего клиента" на физлиц 17.09.2021
В Москве на выборах поймали енота 17.09.2021
Российский экипаж МКС принял участие в выборах депутатов Госдумы 17.09.2021
В Киеве волнуются, что по выходу из "Минска-2" потеряют еще шесть областей 17.09.2021
Капелло объяснил неудачи российских клубов в еврокубках 17.09.2021
Американские читатели высмеяли реакцию Франции на срыв контракта по подлодкам 17.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
18.09.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Глава Росрыболовства рассказал, когда снизятся цены на икру

Текст: Татьяна Карабут
Оптовые цены на красную икру сейчас на 10% ниже, чем в тот же период прошлого года, рассказал в интервью "Российской газете" глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По его словам, российские рыбаки уже выловили 510 тыс. тонн горбуши и других тихоокеанских лососей. Это на 90% больше, чем в прошлом году. Поэтому цены будут снижаться и дальше.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Эксперты фиксируют снижение потребления рыбы

"Надо просто принимать во внимание, что это не происходит в одночасье. Путина закончилась, но производство еще продолжается. Логистический путь свежей продукции в центральные регионы только начинается. Думаю, что на икру горбуши цены должны снизиться в ближайший месяц-полтора", - оценил Шестаков.

Однако он подчеркнул, что между ценой у производителя и ценой на полке нет взаимосвязи. Поэтому оценивать стоимость красной икры в торговых сетях сложно.

На фоне плохой лососевой путины в прошлом году цены на красную икру весной достигли 10-летнего максимума - до 4,7 тыс. рублей за кг, то есть на 30% больше, чем годом раньше. По оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, внутреннее потребление красной икры составляет 14-18 тыс. тонн. А при хорошей путине в этом году можно будет произвести 20-22 тыс. тонн икры. При этом экспортируем мы только 10% красной икры.

Полную версию интервью с Ильей Шестаковым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Франция отозвала послов из США и Австралии
Путин напомнил о важности своевременной ревакцинации
Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо"
На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1 млн человек
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг