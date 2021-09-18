Глава Росрыболовства рассказал о том, как изменится рыбное меню в школах

Распространять практику госзакупок минтая на школы, детские сады, больницы не планируется, сообщил в интервью "Российской газете" глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Для того, чтобы расширить эту практику, нужны изменения на уровне законодательства", - пояснил он.

Однако, по его словам, если такой запрос от соцучреждений поступит, российские рыбаки готовы будут удовлетворить его.

Недавно стало известно о том, что Минобороны, Министерство внутренних дел (МВД) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) готовы закупить в 2021-2022 годах 53,3 тыс. тонн минтая. С такой инициативой к силовым ведомствам обратился Минсельхоз. Таким образом власти пытаются решить проблему переизбытка минтая на Дальнем Востоке из-за непоставок его в Китай.

Сейчас поставки продукции напрямую в силовые ведомства возможны только через конкурсные процедуры, где главным критерием является цена. В рамках этих конкурсов может закупаться и более дешевая рыба из азиатских стран, пояснил Илья Шестаков.

"Но тут можно понять наших коллег: у них есть определенная сумма, за нее они могут купить килограмм китайской или вьетнамской тиляпии и 700 грамм минтая. Понятно, что выберут. Либо нужно прописывать какое-то ограничение, либо так проводить конкурс, в рамках которого покупать только российскую рыбу", - сказал он.

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