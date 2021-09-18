"Гонка манипуляций": кандидаты в канцлеры ФРГ жалуются на грязные технологии

Над фаворитом предвыборной гонки в Германии - кандидатом от социал-демократов, министром финансов Олафом Шольцем - сгустились тучи. Он фактически обвинил партию Меркель в том, что та развязала против него грязную кампанию, задействовав административный ресурс в лице прокуратуры, которая провела "показательный" обыск в его ведомстве. В понедельник 20 сентября, за шесть дней до выборов, Шольцу учинят допрос на слушаниях в бундестаге. Скандал с обыском наверняка всплывет и во время третьей, заключительной теледуэли трех кандидатов в канцлеры, которая пройдет в это воскресенье. По выражению Spiegel online, он "запустил новую фазу избирательной кампании, внеся в него элемент ажиотажа". Впрочем, и два других кандидата - Армин Лашет от христианских демократов и Анналена Бербок от "Зеленых" - страдают от манипуляций. Подробности - в обзоре "РГ".

Кто копает под министра

Как писала "РГ", еще 9 сентября в берлинский офис минфина (а также минюста) нагрянули с обыском представители прокуратуры из города Оснабрюк. Ее сотрудники разбираются в давней истории о провале финансовой разведки, которая в 2018 году не пресекла миллиардную сделку с Африкой через один из немецких банков, хотя получила тогда сигнал о возможном отмывании денег. Уголовное дело было открыто еще в феврале 2020 года, но почему-то обыск понадобилось проводить именно сейчас - почти накануне выборов. Как узнал Spiegel online, уполномоченные следователи и сами "были крайне изумлены" тем, что для их командировки начальство выбрало столь щекотливый момент. "В этом не было никакой срочности, - признают собеседники издания. - До сих пор не было создано ни собственной следственной группы, ни специальной комиссии. Долгое время этим делом вообще занимался один детектив".

Казалось бы, эта история не бросает тень лично на Шольца - расследование конкретно против него не ведется. Подразделение финразведки, или центральное ведомство по надзору за финансовыми транзакциями, сидит в Кельне и непосредственно ему не подчиняется. Подчиняется оно таможне, а вот та, в свою очередь, входит в ведение минфина. Так что когда Олаф Шольц утверждает, что его ведомство вообще не имеет никакого отношения к кельнским чиновникам, проявившим халатное пренебрежение своими обязанностями, то все же лукавит. Другое дело, что полномочий по техническому контролю и инструктированию финразведки у министра финансов действительно нет. Тогда зачем же прокурорам понадобилось проводить у него обыск?

Формально ответ прост. Поскольку фигуранты дела в свое время вели переписку с коллегами из Берлина, прокуратура решила изучить документы, которые могут пролить свет на эту запутанную историю. То есть госбвинению еще только предстоит выяснить, в какой степени чиновники федеральных министерств могли как-то повлиять на действия финразведки. Однако Олаф Шольц считает, что для этого не надо было устраивать шоу с рейдом в его офис - достаточно запросить все нужные бумаги письменно, возмущался он в эфире телеканала ARD. Политик убежден, что его пытаются очернить как кандидата в канцлеры, и в этой кампании торчат уши Христианско-демократического союза. Во-первых, прокуратуру Оснабрюка возглавляет партийный товарищ кандидата Лашета Бернард Зюдбек, который известен политической активностью у себя в регионе. Во-вторых, оснабрюкская прокуратура подчиняется министерству юстиции земли Нижняя Саксония, которое тоже контролируется христианскими демократами. В СДПГ не считают совпадением, что машина судебной системы региона, которой руководит партия Меркель, всей мощью обрушилась на Шольца перед выборами.

Может ли дело о надзоре за отмыванием денег обрушить рейтинг Олафа Шольца, который мечтает перебраться в кресло канцлера? Социал-демократ всегда называл борьбу с отмыванием денег одним из своих приоритетов, однако в конечном счете его ведомство - пусть и не напрямую, а в лице подразделения финразведки - не справилось с миссией. Оказывается, лишь 17 процентов из 144 000 сообщений от банков о подозрительных операциях получили ход. А ведь среди тех, кто совершал незаконные транзакции, были, возможно, и террористы, пишут СМИ. Кроме того, министру финансов все еще припоминают скандал с обанкротившейся платежной системой Wirecard - это тоже слабое место кандидата Шольца.

"Если неуместный смех (Армина Лашета во время поездки по затопленным регионам - прим.РГ) или небрежно написанная книга (Аннелены Бербок, заподозренной в плагиате, - прим. РГ) стоили им решающих процентных пунктов, то и обыск в министерстве кандидата от СДПГ может повлиять на исход выборов", - не исключает Spiegel online.

"Крестовый поход детей"

Втягивать детей в политику - запрещенный прием. Но именно это, как признают наблюдатели, случилось в эфире немецкого телеканала ProSieben, куда на программу "Поздний вечер в Берлине" пришли Шольц и его оппонент, кандидат от ХДС Армин Лашет. В рубрике "Дети спрашивают" они по очереди ответили на вопросы 11-летний ведущих Полины и Ромео. Предполагалось, что разговор на маленьких стульчиках в палатке, обставленной мягкими игрушками, пойдет вовсе не о политике. Однако из уст детей прозвучали весьма странные вопросы - о скандале с Wirecard, о коррупции при закупке масок, о мигрантах и даже об однополых браках и Навальном. Ни у кого не возникло сомнения, что их школьникам транслировали в ухо суфлеры. Господину Лашету удавалось сдерживать раздражение, но все же он мягко пресек своих интервьюеров, когда те завели речь об экс-главе контрразведки, члене ХДС Хансе-Георге Маасене, которого обвиняют в симпатиях ультраправым. Лашет не захотел комментировать взгляды однопартийца. На вопрос Полины о том, есть ли в Маасене "что-то хорошее", политик отрезал: "Почему в нем должно быть что-то хорошее? Мы пришли поболтать друг с другом, а не делать рекламу человеку, которого вы даже не знаете".

Впоследствии кандидат поделился впечатлениями от эфира: "Я люблю разговаривать с детьми. Но здесь им вставили пуговицу в ухо. Дети так не разговаривают". Многие немцы сочли программу неэтичной, поскольку детей явно использовали в политических целях.

"Зеленая" голодовка

На кандидатов в канцлеры давят активисты-экологи, продолжающие "бессрочную голодовку" в центре Берлина. Шесть молодых людей, которым от 18 до 27 лет, разбили палатки в двух минутах ходьбы от здания рейхстага. Они уверяют, что больше двух недель не ели даже супа. Их цель - вызвать на разговор о будущем планеты всех политиков. Однако пока никто из них не снизошел до аудиенции, в том числе лидер "Зеленых" Анналена Бербок. Разве что она поговорила с ребятами по телефону, но этого оказалось недостаточно.

Бербок назвала такой шантаж "неправильным способом диалога", не имеющим ничего общего с выражением демократии, и призвала молодых людей поесть. К слову, один из них уже попал в больницу.