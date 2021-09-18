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18.09.2021 08:52
Рубрика: В мире

Госдеп призвал власти Украины не зацикливаться на "Северном потоке - 2"

Текст: Александр Саможнев
Не зацикливаться на вопросах о газопроводе "Северный поток - 2" и транзите российского газа, а смотреть в будущее и интегрироваться в европейскую энергетическую систему, призвал власти Украины старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн.

"Давайте смотреть не узко на "Северный поток - 2". Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться", - заявил Хохштайн в интервью украинскому изданию "Новое время".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По его словам, нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о "Северном потоке - 2" и газе из России. "Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" - подчеркнул чиновник.

Советник Госдепа по энергобезопасности напомнил, что в мире происходит процесс перехода от использования ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. "Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью", - полагает Хохштайн.

Он заявил, что Украина также должна развивать атомную энергетику. "Интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию не такими дорогими. Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны", - указал дипломат. При этом речь идет о трансформации существующей корзины энергоресурсов, уходе от угля и расширении источников возобновляемой и ядерной энергии.

С самого начала строительства "Северного потока - 2" Украина усмотрела в проекте угрозу своим интересам как транзитного государства и требовала остановить работы. Несмотря на многократные заявления участников проекта о том, что его реализация обусловлена чисто экономическими соображениям, США объявили о санкциях. В результате, работы в декабре 2019 года были приостановлены. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено. В июле 2021 года США и Германия достигли соглашения по газопроводу. Вашингтон признал, что санкции уже не остановят реализацию проекта. Со своей стороны, Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины.

Между тем строительство "Северного потока-2" было полностью завершено утром 10 сентября. Оператор проекта закончил укладку последней трубы и рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. В текущем году может быть поставлено 5,6 миллиардов кубометров газа европейским потребителям, сообщает ТАСС.

В мире США В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2"

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