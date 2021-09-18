Явка на выборах глав девяти регионов составила от 14% до 40%

В Центризбиркоме РФ сообщили данные по явке на выборы высших должностных лиц девяти регионов, где проходят кампании в этом году.

По данным информационного центра ЦИК на 12:00 мск, самая высокая явка избирателей отмечена на выборах в Тыве - 40%. Высокий показатель в Чеченской республике - 39%.

Затем идет Мордовия с 26%. Тульская, Белгородская и Пензенская области пока показали явку на уровне 23%.

На выборах губернатора Хабаровского края проголосовали 17% избирателей, Тверской и Ульяновской областей - 14%.

Голосование началось 17 сентября и продлится по 19 сентября включительно.

Еще в трех регионах - в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - главы регионов будут избираться депутатами законодательных собраний по представлению президента.