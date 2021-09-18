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Рубрика: Общество

Иммунолог назвал причины для досрочной ревакцинации от коронавируса

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Минздрав России рекомендует проводить ревакцинацию от COVID-19 через полгода, пока в России не сформируется коллективный иммунитет. Об этом напомнил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По его словам, шесть месяцев - это разумный, рациональный срок. "Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски", - рассказал Крючков в интервью радио Sputnik. Он пояснил, что у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает.

Торопиться с ревакцинацией тоже не стоит, так как большой пользы не будет, если сделать прививку через три-четыре месяца после полного курса вакцинации. Ревакцинироваться раньше срока, установленного Минзравом, можно лишь в редких случаях, отметил иммунолог.

Например, когда у пациента есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния или, когда человек глубоко пожилой. Также раньше привиться можно тем, кто собирается в страну, где пандемия в полном разгаре. Это разумно, если уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, рассказал Крючков. При этом он отметил, что нужно рассчитать так, чтоб прошло минимум две недели с момента ревакцинации до въезда в другую страну.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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