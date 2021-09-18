Юрист объяснил, какие долги могут получить наследники

Вместе с имуществом наследники могут получить долги. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, чем это грозит.

Заявить права на наследство можно в течение шести месяцев, но передается оно целиком, вместе с имеющимися обязательствами. То есть, нельзя получить в наследство квартиру и отказаться выплачивать за нее ипотеку или долг за ЖКХ. Причиной взыскания может быть и непогашенный потребительский кредит.

Юрист советует внимательно изучить долговые обязательства, оценить наследную массу и возможность погашения долгов. По закону, наследник имеет право отказаться от наследства, но только целиком.

Наследники отвечают по долгам в пределах стоимости перешедшего имущества и своей доли - долги делятся пропорционально. Если долгов больше, чем сумма оставленного по наследству имущества, гасить разницу наследники не обязаны.

Не передаются по наследству долги, связанные с личностью наследователя. Например, если он одолжил деньги у физического лица и это не было оформлено документально. Также не переходят платежи по алиментам, неустойки по договорам, за исключением кредитных, обязательства по возмещению ущерба здоровью или имуществу.

"Также важно, что налоговые платежи, взносы и сборы относятся к исключительным индивидуальным обязанностям налогоплательщика. Поэтому в связи со смертью человека обязанность по уплате налога прекращается и по наследству они переданы быть не могут", - рассказал Соловьев агентству "Прайм".