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18.09.2021 09:54
Рубрика: Экономика

Юрист объяснила, как обманывают покупателей новостроек

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При покупке новостроек следует внимательно изучать договор, так как застройщики пользуются невнимательностью покупателей, выставляя невыгодные для них условия, напомнила адвокат.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Так, в договоре есть пункты, которые предусматривают финансовые взаиморасчеты при приемке квартиры, например, при отличии метража от заявленного. Специалист коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Токарева предупредила, что в договоре должны быть указаны цифры, при которых возникают финансовые обязательства, а при необходимости доплатить за увеличение площади в договоре фиксируется стоимость квадратного метра.

"Если площадь квартиры наоборот уменьшится ниже установленного предела, застройщик должен будет вернуть разницу", - сказала Токарева.

Она отметила, что чаще всего покупателей обманывают с помощью обещаний, которые даются вне договора. Например, в рекламных буклетах или просто на словах. Застройщик чаще всего предлагает всем покупателям единую форму договора долевого участия, в котором указываются только данные и цена объекта. При этом может не указываться, что квартира должна быть видовой, хотя покупатель заплатил за нее больше, чем если бы выбрал окна на парковку.

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С видовыми квартирами могут быть и другие сложности. Так, квартира может быстро потерять статус видовой - из-за темпов современной застройки, и взыскать деньги за нарушение не получится, поскольку застройщик не может нести ответственность за планы города по передаче расположенных рядом участков. Но, как сообщила юрист, шансы на компенсацию могут быть при нарушении со стороны этого же застройщика.

"Шансы могут быть лишь в том случае, если сам же застройщик и нарушил условие договора о видовой квартире и построил перед вашими окнами какое-либо сооружение, не указанное в проектной декларации", - объяснила Токарева в беседе с РИА Новости.

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