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18.09.2021 12:43
Рубрика: Власть

Киберволонтеры Общественной палаты выявили около 7 тысяч ложных сообщений о выборах

Киберволонтеры Общественной палаты РФ только за первый день голосования выявили около 7 тысяч ложных сообщений о выборах в Госдуму. Об этом в субботу сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Александр Малькевич.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
О фейках и фактах: Как в первый день голосования разоблачали недостоверную информацию

Он заметил, что киберволонтеры ОП "за период с января по сентябрь выявили 5 тысяч фейков о выборах". "А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений. За один день", - передает ТАСС его слова.

Малькевич отметил, что "к утру субботы накал удалось сбить". Он добавил, что такие сообщения "купировались на взлете" благодаря видеонаблюдению и работе журналистов.

На первом месте по числу вбросов и по числу ложных сообщений находятся Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск, сказал Малькевич. "При этом часть этих сообщений - полная ахинея", - отметил он, приведя в пример информацию, что на ряде участков люди голосуют без масок. Кроме того, авторы таких сообщений берут настоящие фотографии, но используют ложный контекст. К примеру, фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за случай "избирательной карусели", рассказал представитель ОП.

"Большое количество фейков связано с Крымом, с Севастополем. И действительно, очень много случаев, когда дается неправильная интерпретация, абсолютно безграмотная, при полном несоответствии реальной ситуации", - заметил со своей стороны председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Малькевич резюмировал, что на распространение фейков тратятся большие средства, однако "многие сделаны по принципу тяп-ляп". Член ОП допустил, что после выборов такая ложная информация будет использована западными СМИ.

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