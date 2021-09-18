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Рубрика: В мире

Макрон представил французский скоростной поезд будущего

Текст: Максим Макарычев
Президент Франции Эмманюэль Макрон произносит речь рядом с макетом нового высокоскоростного поезда TGV в натуральную величину на железнодорожном вокзале Гар-де-Лион, 17 сентября 2021 г. Фото: Michel Euler / POOL / AFP Президент Франции Эмманюэль Макрон произносит речь рядом с макетом нового высокоскоростного поезда TGV в натуральную величину на железнодорожном вокзале Гар-де-Лион, 17 сентября 2021 г. Фото: Michel Euler / POOL / AFP
Президент Франции Эмманюэль Макрон произносит речь рядом с макетом нового высокоскоростного поезда TGV в натуральную величину на железнодорожном вокзале Гар-де-Лион, 17 сентября 2021 г. Фото: Michel Euler / POOL / AFP

В связи с празднованием 40-летнего юбилея знаменитого французского скоростного поезда TGV президент Франции Эмманюэль Макрон представил поезд нового поколения, который должен поступить в эксплуатацию в 2024 году.

Фото: FRANCOIS LO PRESTI / AFP
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"Это десятилетие станет новым десятилетием TGV", - заявил глава Пятой Республики в пятницу, объявив о возвращении крупных проектов для французской национальной железнодорожной компании SNCF. Макрон лично представил макет будущего французского высокоскоростного поезда четвертого поколения под названием TGV M, сообщает издание Sud Ouest.

SNCF уже заказала 100 составов TGV M на общую сумму 2,7 миллиарда евро, заявив, что цель компании - предлагать более дешевые и более экологичные поезда. По данным SNCF, TGV M, который развивает скорость до 320 километров в час, потребляет на 20% меньше энергии, выделяет на 32% меньше углекислого газа CO2. Кроме того, он на 97% пригоден для вторичной переработки.

Профиль поезда был улучшен, чтобы сделать его более аэродинамичным и, следовательно, менее энергоемким. Внутри вагонов были улучшены сиденья, они имеют регулируемый подголовник. Новые TGV смогут вместить до 740 пассажиров, что на 20% больше, чем нынешние поезда. Новые составы будут подключены к Wi-Fi и к сети 5G.

Предполагается, что эти поезда начнут курсировать между Парижем и юго-востоком Франции в конце первой половины 2024 года, незадолго до открытия Летних Олимпийских игр во французской столице.

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