МИД: Закон об иноагентах не отменят из-за риска давления Запада на РФ

"Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны", - отметила она.

По словам Захаровой, "очередные попытки госдеповских структур подтасовать реальность выглядят крайне некомпетентно". Принятый в 1938 году в США "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA) должен был противодействовать попыткам фашистской Германии повлиять на политические решения Вашингтона. Но с окончанием Второй мировой войны он отменен не был и впоследствии использовался "как инструмент борьбы с иностранными СМИ, чья повестка противоречит взглядам местного истеблишмента".

"Россия была вынуждена принять аналогичный по смыслу, но иной по содержанию закон в качестве ответной меры на объявление российских СМИ в США иноагентами и предъявление к ним необоснованно жестких требований", - уточнила дипломат. Захарова указала, что выводы американцев о якобы репрессивном характере российского регулирования статуса иноагентов не соответствуют действительности.

Официальный представитель МИД РФ также отмечала, что британской BBC, немецкой Deutsche Welle и катарской Al Jazeera регистрация в американском Минюсте не требуется, несмотря на получаемое ими государственное финансирование из юрисдикций их постоянной прописки, тогда как работа российских СМИ в США "просто заблокирована в связи с законом FARA".