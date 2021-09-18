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Рубрика: В мире

Миллионер Дерст признан виновным в убийстве своей подруги в 2000 году

Текст: Максим Макарычев
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В пятницу жюри присяжных Лос-Анджелеса вынесло вердикт по делу об убийстве женщины известным миллионером в сфере недвижимости в Нью-Йорке 78-летним Робертом Дерстом. Ему грозит пожизненное заключение, если судья признает его виновным. Приговор будет оглашен 18 октября.

Фото: RONALDO SCHEMIDT / AFP
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Дерст не явился в суд, который слушал это громкое дело в течение трех дней. Он находится в изоляции в тюрьме, потому что заразился коронавирусом. Присяжные в итоге признали его виновным в убийстве первой степени. Сьюзан Берман была застрелена в своем доме в Лос-Анджелесе в декабре 2000 года, когда она была готова рассказать полиции, как она помогла скрыть убийство его жены, сообщает Associated Press.

Берман, дочь известного криминального авторитета из Лас-Вегаса, дружившая с Дерстом еще со времен совместной учебы в Калифорнийском университете, была давним доверенным лицом Дерста. Она рассказывала друзьям, что предоставила ему фальшивое алиби после исчезновения его жены. Отмечается, что Берман имела серьезные финансовые проблемы. Дерст в обмен на фальшивое алиби дал ей 50 тысяч долларов, и прокуратура предположила, что она пыталась получить от него больше денег, сказав, что собирается рассказать всю правду об убийстве его жены.

Прокуроры в суде представили портрет "богатого нарцисса", который не считал, что к нему применимы законы, и безжалостно расправлялся с людьми, которые стояли на его пути. "Боб Дерст смог совершить множество ужасных преступлений. Мы просто очень рады, что его привлекли к ответственности", - сказал заместитель окружного прокурора Джон Левин. Сторона обвинения доказала, что Дерст убил свою жену, Берман и ее соседа по дому из Техаса, пытаясь избежать правосудия.

Левин выразил надежду, что Дерст понимает, что значит быть привлеченным к ответственности, даже если на это ушло 40 лет. "Учитывая то, что он сделал, он получил гораздо больше жизни, на которую имел право", - сказал прокурор.

Дерст был арестован в 2015 году. Об этой истории в свое время написали все американские таблоиды, а сам наследник недвижимости участвовал в съемках документального фильма, который связал его с убийством. Голливуд также не смог удержаться от создания художественного фильма о его жизни.

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