Московское приложение "Мобильный наблюдатель" может появиться в регионах

Столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами готов поделиться с регионами своим приложением "Мобильный наблюдатель". Об этом журналистам заявил заместитель руководителя штаба Илья Массух.

"Эта система снижает нагрузку на обычные коммуникации, - отмечает Илья Массух. - Если в Москве мы видим такой эффект, то на уровне небольших субъектов эффект будет еще выше".

По оценкам замглавы штаба, формат приложения "Мобильный наблюдатель" позволит привлечь к мониторингу кампаний больше молодежи. К тому же использование мобильного наблюдения значительно сократит расходы на кампанию.