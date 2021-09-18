Новости

Московское приложение "Мобильный наблюдатель" может появиться в регионах 19:22
Во Владимире проголосовал участник первого Парада Победы 19:10
ЦИК: У центров общественного наблюдения может появиться другое применение 18:58
Кокорин впервые в сезоне сыграл за "Фиорентину" 18:53
Жительница Бурятии проголосовала через полчаса после рождения ребенка 18:51
"РГ" выяснила, где в Сочи смогут проголосовать люди с ОВЗ 18:45
Видео: Как в Сочи ветераны войны голосуют на дому 18:18
На участке в Петергофе проголосовала 100-летняя избирательница 17:55
"Талибан" принял закон о лишении узбекского языка статуса официального 17:52
Иностранцы оценили, насколько свободно проходят выборы в Крыму 17:48
ЦИК подготовил опровержение данных "Голоса" об ущемлении избирательных прав 17:46
200 звонков от граждан поступили на горячую линию избиркома в Подмосковье 17:34
Явка на выборах в Подмосковье превысила 22 процента 17:12
Как проголосовать, если неожиданно поднялась температура 17:10
В Сочи впервые проголосуют пять тысяч молодых избирателей 16:57
Общественный штаб: В Москве видеонаблюдение на выборах полностью исправно 16:42
Власти Франции заявили о подрыве доверия всей Европы к Австралии 16:40
В Мордовии запустили онлайн-флешмоб #ГолосуйЗаМной 16:40
Собянин провел технический пуск участка Большого кольца метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" 16:29
ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ о возможных нарушениях на выборах 16:23
Многодетная мать выиграла квартиру на выборах в Тюмени 16:22
Регулятор США не рекомендовал третью дозу вакцины для возрастов 16+ 16:19
Дубль Агаларова принес волевую победу "Уфе" над "Химками" 16:15
В КЧР на выборах в Госдуму проголосовал председатель совета старейшин 15:58
Народный артист России Игорь Бутман проголосовал в Сочи 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 19:22
Рубрика: Digital

Московское приложение "Мобильный наблюдатель" может появиться в регионах

Текст: Сергей Бабкин

Столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами готов поделиться с регионами своим приложением "Мобильный наблюдатель". Об этом журналистам заявил заместитель руководителя штаба Илья Массух.

Общественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве

"Эта система снижает нагрузку на обычные коммуникации, - отмечает Илья Массух. - Если в Москве мы видим такой эффект, то на уровне небольших субъектов эффект будет еще выше".

По оценкам замглавы штаба, формат приложения "Мобильный наблюдатель" позволит привлечь к мониторингу кампаний больше молодежи. К тому же использование мобильного наблюдения значительно сократит расходы на кампанию.

Digital Интернет Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей
В ЦИК обещали прислушаться к предложениям по видеонаблюдению
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира