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Рубрика: Власть

Можно ли оформить в собственность дачу, построенную с нарушениями

Текст: Ольга Игнатова
Зачастую владельцам загородных участков не удается соблюсти все градостроительные нормы при строительстве дома или дачи. И выходит, что от дома до забора нет 3 метров. По закону это считается нарушением, которое не даст оформить строение в собственность. Как действовать в таких случаях?
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

"Российское законодательство требует при строительстве дома делать отступы от самого дома до забора в 3 метра. Если особенности земельного участка или другие обстоятельства вынуждают собственника участка строить дом вплотную к забору или близко к забору, то есть на расстоянии менее трех метров, то необходимо получить согласие на строительство у соседа - владельца смежного земельного участка", - рассказал "Российской газете" адвокат Мадрид Ибрагимов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Если дом уже построен, можно воспользоваться "дачной амнистией" и зарегистрировать строение в упрощенном порядке, однако для этого необходимо, чтобы дата постройки была ранее утверждения и вступления в силу правил землепользования и застройки соответствующего муниципального образования.

"То есть, если правила землепользования вашего города вступили в силу в 2015 году, а дом построили в 2013-м, то вы под "дачную амнистию" подпадаете, а если наоборот, то нет. Еще один вариант - зарегистрировать строение как нежилое, для которого не требуется соблюдать нормативы по данным отступам. Однако в этом случае будут определенные ограничения, например - невозможность продать его впоследствии в статусе жилого дома, возможные проблемы с регистрацией и так далее".

Если такой вариант не подходит, остается лишь в судебном порядке доказывать свою правоту Росреестру. Но если отступ от забора действительно меньше допустимых норм, сделать это будет практически невозможно. В этой ситуации надо будет изучить возможность перемещения забора, если она присутствует, добавил юрист.

Власть Право Юрконсультация Все о "дачной амнистии"

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