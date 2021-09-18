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18.09.2021 15:08
Рубрика: Власть

На юге России более тысячи человек пополнили боевой армейский резерв

Текст: Александр Степанов

В Южном военном округе в местах дислокации воинских частей и объединений заключено более тысячи контрактов с гражданами, которые захотели пополнить подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС).

Фото: defenseupdate / youtube.com
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Как сообщили в Минобороны РФ, для заключения контракта граждане обращаются в военкоматы с заявлением, а также проходят медицинское освидетельствование.

"В ряды резервистов Вооруженных сил РФ могут вступить граждане России, которые годны по состоянию здоровья, с образованием не ниже 9 классов. Ограничения по возрасту 42 года - для прапорщиков, сержантов и солдат, 52 - для младших офицеров и 57 - для старших", - рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Затем контракт можно переподписать еще на 5 лет, либо до достижения предельного возраста военнослужащего.

Первые учебные сборы с подразделениями БАРС пройдут во второй половине сентября. Для предстоящих учебных сборов с резервистами на 9 полигонах округа развернуто 23 объекта, для руководства занятиями подобрано 240 офицеров и сержантов. Для поддержания высокой боеготовности резервисты будут проходить тренировочные занятия ежемесячно, а военные сборы один раз в год.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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Во время занятий и сборов резервисты будут обеспечены трехразовым питанием, им гарантируется бесплатное медицинское обеспечение и страхование жизни и здоровья. Кроме того, на время службы они бесплатно обеспечивается обмундированием, а во время прохождения военных сборов освобождаются от работы или учебы с сохранением места и заработной платы. "Дополнительно к своему основному заработку по месту постоянной работы резервист получает денежное довольствие за участие в сборах и тренировках. Предоставляются и другие льготы или компенсации, узнать о которых подробнее можно, позвонив в военный комиссариат по месту воинского учета", - уточнили в Минобороны.

В мирное время резервисты будут охранять особо важные объекты военного и государственного назначения, поддерживать правопорядок, ликвидировать последствия опасных природных явлений.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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