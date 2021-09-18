Олег Тиньков договорился с Минюстом США

Российский бизнесмен Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США, говорится в материалах суда Северного округа штата Калифорния.

В феврале 2020 года стало известно о претензиях налоговой службы США к Тинькову. Согласно выдвинутым обвинениям, он предоставил ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Ему может грозить до шести лет тюрьмы.

Как передает ТАСС со ссылкой на материалы суда, стороны достигли соглашения и попросили 1 октября назначить слушание, в ходе которого будут представлены договоренности о признании Тиньковым вины. Отмечается, что он предоставил материалы о том, что приезд в США будет небезопасен для него из-за лечения онкологического заболевания.

Судья уже ободрил это ходатайство. Заседание, вероятно, пройдет в режиме видеоконференции.