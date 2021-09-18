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18.09.2021 17:09
Рубрика: Власть

Памфилова: Более 6 тысяч бюллетеней признаны недействительными

Текст: Дмитрий Гончарук
На продолжающихся выборах в Государственную Думу недействительными признаны более шести тысяч избирательных бюллетеней в пяти регионах. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ в Краснодарской филармонии. Фото: Владимир Аносов/РГ Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ в Краснодарской филармонии. Фото: Владимир Аносов/РГ
Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ в Краснодарской филармонии. Фото: Владимир Аносов/РГ

"Всего на избирательных участках недействительными признаны 6203 избирательных бюллетеня по ряду причин", - сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.Это как вброс бюллетеней, так и некачественно оформленные реестры выездного голосования.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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Случаи аннулирования бюллетеней имеются в республике Мордовия, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.

Так, по вбросу бюллетеней в Брянской области уже работают следователи.

"Я думаю, что не обойдется просто признанием бюллетеней недействительными, кто-то должен понести за это ответственность", - подчеркнула Памфилова.

По ее оценке, особых происшествий во второй день голосования нет. Глава Центризбиркома также напомнила, что малейшие сомнения трактуются в пользу того, чтобы признавать бюллетени недействительными. "Сомнительные бюллетени нам не нужны", - резюмировала Элла Памфилова.

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