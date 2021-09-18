Памфилова: Более 6 тысяч бюллетеней признаны недействительными

На продолжающихся выборах в Государственную Думу недействительными признаны более шести тысяч избирательных бюллетеней в пяти регионах. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Всего на избирательных участках недействительными признаны 6203 избирательных бюллетеня по ряду причин", - сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.Это как вброс бюллетеней, так и некачественно оформленные реестры выездного голосования.

Случаи аннулирования бюллетеней имеются в республике Мордовия, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.

Так, по вбросу бюллетеней в Брянской области уже работают следователи.

"Я думаю, что не обойдется просто признанием бюллетеней недействительными, кто-то должен понести за это ответственность", - подчеркнула Памфилова.

По ее оценке, особых происшествий во второй день голосования нет. Глава Центризбиркома также напомнила, что малейшие сомнения трактуются в пользу того, чтобы признавать бюллетени недействительными. "Сомнительные бюллетени нам не нужны", - резюмировала Элла Памфилова.