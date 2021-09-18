Памфилова: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

Явка на выборы в Госдуму по данным на 15:00 субботы по московскому времени достигла 25,64%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Явка в среднем по России по Государственной Думе на 15 часов составила 25,64%. Минимальные явки у нас в Санкт-Петербурге, Хакасии, Калининградской области… Максимальная явка в Кемеровской области - 46,86%, республике Тыва - 50,14% и в Карачаево-Черкесской республике - 52,85%", - рассказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

Глава ЦИК обратила внимание на то, что в Кемеровской области новый председатель избирательной комиссии, к предыдущему составу которой было очень много претензий. "Надеюсь, что в этот раз у вас и наблюдателей достаточно, и качество комиссий таково, что выборы пройдут достойно, никаких "99,99%" не будет, а результат, который будет реально отражать мнение наших избирателей", - добавила она.