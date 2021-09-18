Памфилова: Надеемся, что выборы пройдут достойно

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Подмосковье. После голосования она заявила журналистам, что рассчитывает на то, что выборы пройдут достойно.

Глава ЦИК сделала выбор на своем избирательном участке в Павловской Слободе.

"Я очень надеюсь, что вся наша огромная работа, которую мы проделали с коллегами, она не зря, - сказала она журналистам, - что все, что мы предпринимали и предпринимаем, направлено на то, чтобы выборы прошли достойно".

Она подчеркнула, что сейчас избирательная система прозрачна: можно выявить любое событие, которое выходит за пределы норм закона. "Система прозрачна настолько, что все это тайное на поверхность выталкивает", - добавила глава ЦИК.

Пока в Московской области нет возможности онлайн-голосования, но в перспективе Центризбирком это исправит.

"Как только мы доведем до ума систему, как только в Московской области, я надеюсь, со следующего года, можно будет голосовать электронно - я попробую электронно проголосовать", - сказала Памфилова.