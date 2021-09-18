Памфилова: Надеемся, что выборы пройдут достойно

Новости

Владимир Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем 12:15
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму 11:47
В Самаре УИК № 3045 стал самым молодым в стране 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 2 746 новых случаев COVID-19 11:39
От Антарктиды до космоса: откуда москвичи голосуют онлайн 11:39
Эксперт рассказал, в каких случаях можно лишиться снятых со счета денег 11:37
В Подмосковье снизилось количество ДТП 11:35
В Сыктывкаре открыли избирательный участок для пациентов с COVID-2019 11:34
В Казани обладатели браслетов "Я проголосовал" получат бонусы 11:20
В Ростове на выборах в Госдуму проголосовала 100-летняя учительница 11:17
В Российской академии образования стартует проект "Школа современного учителя" 11:07
Лидеры буддистов и мусульман проголосовали в Красноярском крае 10:56
В Подмосковье выявили новый способ телефонного мошенничества 10:54
Выдача ипотеки в России сократилась из-за изменения льготной программы 10:35
В Польше считают Украину непривлекательной для жизни 10:21
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей 10:18
Енот Том может стать символом выборного штаба в Москве 10:11
Юрист объяснила, как обманывают покупателей новостроек 09:54
Челябинский губернатор проголосовал в родной школе 09:52
Минкульт отказал в прокатном удостоверении "Искушению" Пола Верховена 09:44
В Кабуле прогремели два взрыва 09:43
Жители ДНР проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ 09:40
Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла 09:22
Умер актер из "Дневного дозора" и "Высоцкого" Шухрат Иргашев 09:18
Жители 50 стран искали предков в онлайн-сервисе Главархива Москвы 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 10:58
Рубрика: Власть

Памфилова: Надеемся, что выборы пройдут достойно

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Подмосковье. После голосования она заявила журналистам, что рассчитывает на то, что выборы пройдут достойно.

Фото: duma.gov.ru
Володин: Хорошая явка на выборы повысит эффективность власти

Глава ЦИК сделала выбор на своем избирательном участке в Павловской Слободе.

"Я очень надеюсь, что вся наша огромная работа, которую мы проделали с коллегами, она не зря, - сказала она журналистам, - что все, что мы предпринимали и предпринимаем, направлено на то, чтобы выборы прошли достойно".

Она подчеркнула, что сейчас избирательная система прозрачна: можно выявить любое событие, которое выходит за пределы норм закона. "Система прозрачна настолько, что все это тайное на поверхность выталкивает", - добавила глава ЦИК.

Пока в Московской области нет возможности онлайн-голосования, но в перспективе Центризбирком это исправит.

"Как только мы доведем до ума систему, как только в Московской области, я надеюсь, со следующего года, можно будет голосовать электронно - я попробую электронно проголосовать", - сказала Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021 РГ-Видео

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа
Дочь рассказала о состоянии Пеле
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств