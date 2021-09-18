Песков проголосовал онлайн и отметил удобство этой технологии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму в режиме онлайн. Об этом он сообщил российским информагентствам.

Приняв участие в дистанционном электронном голосовании, он отметил, что это очень удобно.

Песков уточнил, что сделал выбор в первый день трехдневного голосования - 17 сентября.

Ранее дистанционным способом на выборах в Госдуму проголосовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и ряд членов правительства.