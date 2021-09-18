Победителями трека "Наука" конкурса "Лидеры России" стали 33 российских ученых

Финал трека "Наука" стал одним из главных мероприятий Года науки. На этом заключительном этапе соревновались 159 участников со всей России. Жюри отобрало лучших, среди которых 22 кандидата наук и четыре доктора.

"В этом сезоне конкурса было много сильных участников, поэтому в Год науки и технологий мы решили расширить список победителей трека. Но главный результат, который вы получите от конкурса - это, конечно, не сертификаты победителей, а возможность попасть в сообщество, которое возникло в эти дни", - отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, обращаясь к конкурсантам.

Все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях, поработать с наставниками из числа членов Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителями крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущими российскими учеными.