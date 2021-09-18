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18.09.2021 23:36
Рубрика: Общество

Победителями трека "Наука" конкурса "Лидеры России" стали 33 российских ученых

Текст: Юрий Медведев

Финал трека "Наука" стал одним из главных мероприятий Года науки. На этом заключительном этапе соревновались 159 участников со всей России. Жюри отобрало лучших, среди которых 22 кандидата наук и четыре доктора.

Фото: Екатерина Лызлова \ РИА Новости
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"В этом сезоне конкурса было много сильных участников, поэтому в Год науки и технологий мы решили расширить список победителей трека. Но главный результат, который вы получите от конкурса - это, конечно, не сертификаты победителей, а возможность попасть в сообщество, которое возникло в эти дни", - отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, обращаясь к конкурсантам.

Все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях, поработать с наставниками из числа членов Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителями крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущими российскими учеными.

Общество Наука

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