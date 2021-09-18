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18.09.2021 20:16
Рубрика: Власть

Политолог: Ряд экстремистских группировок пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами

Текст: Анна Полтавцева

Политолог Сергей Марков поделился с журналистами своими наблюдениями о ходе выборов.

Фото: iStock
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"С моей точки зрения, есть ряд экстремистских группировок, которые по сути дела пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами для того, чтобы выдать заранее некие сведения о том, что ужас происходит", - сказал он.

По мнению политолога, призыв партий не выбирать дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму не будет иметь явного политического эффекта. Он также считает, что где бы избиратели не голосовали - на участке или онлайн - их мнение от этого не изменится, а голос в любом случае будет учтен. Авторы этих призывов считают, что "система ДЭГ недостаточно продумана, я с ними не согласен. Но мы должны признать их право тоже так считать. Мы должны еще доказать и нашему обществу, и оппозиционным политическим силам, что электронная система голосования работает хорошо, что здесь нет никаких нарушений, что здесь действительно голос избирателя, как он подан, так он и учтен", - сказал Сергей Марков.

И продолжил: "Мне кажется, это очень хорошая система, это будущее. Но мы должны признать и за людьми, которые думают по-другому, их право на некоторый скептицизм".

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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