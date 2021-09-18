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18.09.2021 13:20
Рубрика: Экономика

Популярность покупок с доставкой выросла в России почти на 40%

Текст: Евгения Думанская

С января по август число покупок с оформлением доставки выросло на 38% по сравнению с этим же периодом 2020 года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

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Как пояснили аналитики, спрос на покупки с доставкой активно рос во время первой волны пандемии, а потом россияне, оценив удобство таких заказов, стали продолжать активно пользоваться услугами курьеров.

При этом средняя стоимость покупок с доставкой снизилась на 3% и составила 5 145 рублей. Самый высокий средний чек на оплату заказов с доставкой оказались у россиян в возрасте 31-40 лет - 6 128 рублей, а самый низкий - у клиентов в возрасте 41-50 лет, которые тратили в среднем 4 599 рублей.

Как передает ТАСС со ссылкой на исследование, мужчины более активно покупают товары с курьерской доставкой у них на 3% больше операций, однако средний чек существенного ниже - он составил 4 532 рубля, а у женщин - 5 778 рублей.

Кстати, с недавних пор в России можно заказать с доставкой еще и лекарства. В разных городах работают сервисы по доставке безрецептурных препаратов.

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