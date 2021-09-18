Андрей Воробьев проголосовал на выборах в Подмосковье

Новости

Видео: Как в Сочи ветераны войны голосуют на дому 18:18
На участке в Петергофе проголосовала 100-летняя избирательница 17:55
"Талибан" принял закон о лишении узбекского языка статуса официального 17:52
Иностранцы оценили, насколько свободно проходят выборы в Крыму 17:48
ЦИК подготовил опровержение данных "Голоса" об ущемлении избирательных прав 17:46
200 звонков от граждан поступили на горячую линию избиркома в Подмосковье 17:34
Явка на выборах в Подмосковье превысила 22 процента 17:12
Как проголосовать, если неожиданно поднялась температура 17:10
В Сочи впервые проголосуют пять тысяч молодых избирателей 16:57
Общественный штаб: В Москве видеонаблюдение на выборах полностью исправно 16:42
Власти Франции заявили о подрыве доверия всей Европы к Австралии 16:40
В Мордовии запустили онлайн-флешмоб #ГолосуйЗаМной 16:40
Собянин провел технический пуск участка Большого кольца метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" 16:29
ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ о возможных нарушениях на выборах 16:23
Многодетная мать выиграла квартиру на выборах в Тюмени 16:22
Регулятор США не рекомендовал третью дозу вакцины для возрастов 16+ 16:19
Дубль Агаларова принес волевую победу "Уфе" над "Химками" 16:15
В КЧР на выборах в Госдуму проголосовал председатель совета старейшин 15:58
Народный артист России Игорь Бутман проголосовал в Сочи 15:56
Свердловский губернатор пришел проголосовать, несмотря на травму ноги 15:26
1,5 миллиона москвичей проголосовали онлайн 15:21
На юге России более тысячи человек пополнили боевой армейский резерв 15:08
ЦИК: Явка на онлайн-голосовании превысила 70% 15:08
Минцифры: На дистанционном голосовании явка составила более 76% 14:58
Памфилова - об оценках "Голоса": Их "карта нарушений" покраснела от стыда за вранье 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 17:06
Рубрика: Власть

Андрей Воробьев проголосовал на выборах в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Он вместе с супругой пришел на избирательный участок в культурной центре "Барвиха" в Одинцовском округе Подмосковья.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Как и кто может проголосовать на дому

"Выборы - всегда важное мероприятие. Сейчас они идут три дня, и каждый может выбрать для себя удобный. Мы заинтересованы, чтобы выборы прошли без нарушений", - отметил Воробьев.

Он поблагодарил всех, кто в эти дни работает на избирательных участках, которых в области более четырех тысяч. На 3873 участках установлено видеонаблюдение, а ещё на 219 запись ведется с помощью видеорегистраторов. Все записи в режиме реального времени транслируются в центр мониторинга и общественного наблюдения, развернутый в Одинцове.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Московская область Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей
В ЦИК обещали прислушаться к предложениям по видеонаблюдению
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств