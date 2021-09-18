Андрей Воробьев проголосовал на выборах в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Он вместе с супругой пришел на избирательный участок в культурной центре "Барвиха" в Одинцовском округе Подмосковья.

"Выборы - всегда важное мероприятие. Сейчас они идут три дня, и каждый может выбрать для себя удобный. Мы заинтересованы, чтобы выборы прошли без нарушений", - отметил Воробьев.

Он поблагодарил всех, кто в эти дни работает на избирательных участках, которых в области более четырех тысяч. На 3873 участках установлено видеонаблюдение, а ещё на 219 запись ведется с помощью видеорегистраторов. Все записи в режиме реального времени транслируются в центр мониторинга и общественного наблюдения, развернутый в Одинцове.