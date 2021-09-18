В столице более 1,3 миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

В столице к моменту открытия избирательных участков во второй день в онлайн-голосовании приняли участие более 1,3 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Напомним, всего выбрали дистанционное голосование на выборах в Москве 2,15 миллиона москвичей. Уже онлайн-явка составила 63,5 процента.

На 08.00 субботы на выборах депутатов Госдумы по федеральным спискам получено 1 328 358 голосов, на выборах по одномандатному избирательному округу - 1 267 594 голосов.

На довыборах в Мосгордуму по двум округам отдано на данный момент 48 940 голосов, а на довыборах в муниципальный округ Щукино - 9 292 голоса.

Голосование, напомним, продлится еще два дня - 18 и 19 сентября.