Депутат Московской гордумы Александр Козлов высоко оценил активность москвичей, голосующих онлайн. Он сообщил об этом журналистам в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

Как представитель партии "Единая Россия" в Общественном штабе по наблюдению за выборами, он видит, что электорат их партии, который традиционно ходил на избирательные участки, в этом году во многом воспользовался возможностями, которые открыло электронное дистанционное голосование.

По мнению депутата, выборы в этом году проходят в Москве на очень высоком уровне еще и благодаря большому количеству наблюдателей на избирательных участках - их свыше 16 тысяч.

Напомню, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.