Енот Том может стать символом выборного штаба в Москве

Символом московского Общественного штаба по наблюдению за выборами может стать енот. Как сообщили утром в субботу представители штаба, такая идея появилась после вчерашнего инцидента на одном из избирательных участков.

Как уже писала "РГ", один из избирателей пришел на участок с питомцем. Но в какой-то момент енот просто сбежал. Полицейские ловили его в течение семи минут. В итоге инцидент был исчерпан, на ход выборов он не повлиял. Однако побег енота стал едва ли не самой яркой новостью первого дня выборов.

"Мы установили, что енота зовут Том", - заявили в Общественном штабе. Теперь обсуждается идея сделать его изображение символом штаба в следующих кампаниях.