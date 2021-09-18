Ярмарка Cosmoscow выбрала лучший музей и назвала художника года

Сегодня в Москве открылась Девятая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая собрала коллекционеров, галеристов и художников не только из России, но из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции, Швейцарии и Эстонии. Главной темой, как и в прошлом году, стала экология - архитектурная концепция ярмарки предполагает сведение строительного и иного мусора к минимуму.

"Неожиданно для нас всех мы сегодня здесь, в Центральном Манеже, а не в Гостином дворе, как планировалось весь год. Но сейчас, когда мы видим ярмарку в готовом виде, могу сказать, что все мы довольны результатом. Ярмарка зазвучала в Манеже по-новому. И в преддверии следующего, десятого, юбилейного, выпуска мы получили новый импульс, новые пространства", - приводит слова основателя и директора Cosmoscow Маргариты Пушкиной ТАСС.

Предполагалось, что ярмарка пройдет с 10-11 сентября в Гостином дворе, но в последний момент изменились и сроки, и место. В этом году в Cosmoscow участвуют 77 галерей, 13 из них - гости из-за рубежа.

По традиции на ярмарке выбирают лучший стенд, а Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow выбирает музей года, художника года и институцию года.

Лучшим стендом жюри ярмарки назвали "Сцену" из Москвы. Художником года стала Ирина Корина, представляющая на Cosmoscow инсталляцию Razzle-Dazzle. Эксперты отметили, что художница выводит эстетический закон из материальной стороны жизни: зритель вроде бы контактирует со знакомыми ему повседневными вещами или культурными символами, но эффект узнавания спотыкается о чувство, что с ними что-то не так. Зрители будто зависают между внутренним и внешним, живым и мертвым, маленьким и огромным, незначительным и фундаментальным, личным и публичным.

Музеем года был признан Мультимедиа Арт Музей. Первый музей фотографии и современного искусства в России в этом году празднует свой 25-летний юбилей. МАММ основал и проводит каждую весну два крупнейших международных фестиваля: московскую "Фотобиеннале" и биеннале "Мода и стиль в фотографии". Эти биеннале и выставки фотографии в МАММ превратили Москву в одну из столиц мировой фотографии.

В номинации "Институция года" в 2021 году отмечена арт-резиденция "Выкса" - круглогодичная платформа для профессионалов сфере искусства, которая позволяет художникам получать поддержку и осуществлять свои идеи в Выксе (Нижегородская область).

Впервые в Москву своих лучших художников привезла культовая гонконгская галерея Pearl Lam Galleries. Россию представляют Artwin Gallery, LH Art Consultancy, XL Gallery, Marina Gisich Gallery, JART, "Х.Л.А.М." и многие другие.

Совместно с ярмаркой цифрового искусства CADAF Cosmoscow представляет новую курированную секцию "Меж двух миров: цифровое искусство и NFT", в которой участвуют digital-художники, превращающие свои работы в NFT-арт-объекты. Также гостей и участников ждут насыщенная образовательная программа и медиафорум.