Ярмарка Cosmoscow выбрала лучший музей и назвала художника года

Новости

Свердловский губернатор пришел проголосовать, несмотря на травму ноги 15:26
1,5 миллиона москвичей проголосовали онлайн 15:21
На юге России более тысячи человек пополнили боевой армейский резерв 15:08
В ЦИК ожидают 90% явки на онлайн-голосование 15:08
Минцифры: На дистанционном голосовании явка составила более 76% 14:58
Памфилова - об оценках "Голоса": Их "карта нарушений" покраснела от стыда за вранье 14:51
Омбудсмен оценила организацию выборов на Южном Урале 14:08
На Кубани проголосовал 102-летний ветеран, сбивший самолет Пауэрса 14:03
Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании 14:01
В Самаре наблюдатель из Италии рассказала, чем отличаются выборы в РФ 14:00
Умер режиссер Марио Камус 13:10
В Ялте на выборах проголосовал "конь в пальто" 13:10
Астраханец-паралимпиец Алексей Леонов проголосовал на выборах в Госдуму 13:06
Явка на выборах глав девяти регионов составила от 14% до 40% 12:49
Губернатор Кубани поздравил Анну Нетребко с юбилеем 12:48
Минск: Искусство Анны Нетребко стало частью сокровищницы мировой оперы 12:47
Киберволонтеры Общественной палаты выявили около 7 тысяч ложных сообщений о выборах 12:43
Врачи дали советы для борьбы с осенней хандрой 12:30
Песков проголосовал онлайн и отметил удобство этой технологии 12:27
Владимир Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем 12:15
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму 11:47
В Самаре УИК № 3045 стал самым молодым в стране 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 2 746 новых случаев COVID-19 11:39
От Антарктиды до космоса: откуда москвичи голосуют онлайн 11:39
Эксперт рассказал, в каких случаях можно лишиться снятых со счета денег 11:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 15:13
Рубрика: Культура

Ярмарка Cosmoscow выбрала лучший музей и назвала художника года

Текст: Наталья Лебедева

Сегодня в Москве открылась Девятая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая собрала коллекционеров, галеристов и художников не только из России, но из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции, Швейцарии и Эстонии. Главной темой, как и в прошлом году, стала экология - архитектурная концепция ярмарки предполагает сведение строительного и иного мусора к минимуму.

Фото: Пресс-служба Московской филармонии
В Московской филармонии прошел первый в России Генделевский фестиваль

"Неожиданно для нас всех мы сегодня здесь, в Центральном Манеже, а не в Гостином дворе, как планировалось весь год. Но сейчас, когда мы видим ярмарку в готовом виде, могу сказать, что все мы довольны результатом. Ярмарка зазвучала в Манеже по-новому. И в преддверии следующего, десятого, юбилейного, выпуска мы получили новый импульс, новые пространства", - приводит слова основателя и директора Cosmoscow Маргариты Пушкиной ТАСС.

Предполагалось, что ярмарка пройдет с 10-11 сентября в Гостином дворе, но в последний момент изменились и сроки, и место. В этом году в Cosmoscow участвуют 77 галерей, 13 из них - гости из-за рубежа.

По традиции на ярмарке выбирают лучший стенд, а Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow выбирает музей года, художника года и институцию года.

Фото: ООО "Берин Иглесиас Холдинг"
Юбилейный концерт Анны Нетребко соберет мировых звезд оперной сцены

Лучшим стендом жюри ярмарки назвали "Сцену" из Москвы. Художником года стала Ирина Корина, представляющая на Cosmoscow инсталляцию Razzle-Dazzle. Эксперты отметили, что художница выводит эстетический закон из материальной стороны жизни: зритель вроде бы контактирует со знакомыми ему повседневными вещами или культурными символами, но эффект узнавания спотыкается о чувство, что с ними что-то не так. Зрители будто зависают между внутренним и внешним, живым и мертвым, маленьким и огромным, незначительным и фундаментальным, личным и публичным.

Музеем года был признан Мультимедиа Арт Музей. Первый музей фотографии и современного искусства в России в этом году празднует свой 25-летний юбилей. МАММ основал и проводит каждую весну два крупнейших международных фестиваля: московскую "Фотобиеннале" и биеннале "Мода и стиль в фотографии". Эти биеннале и выставки фотографии в МАММ превратили Москву в одну из столиц мировой фотографии.

Фото: Пресс-служба фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку"
Ростовский балет показал на сцене Большого театра "Спартака"

В номинации "Институция года" в 2021 году отмечена арт-резиденция "Выкса" - круглогодичная платформа для профессионалов сфере искусства, которая позволяет художникам получать поддержку и осуществлять свои идеи в Выксе (Нижегородская область).

Впервые в Москву своих лучших художников привезла культовая гонконгская галерея Pearl Lam Galleries. Россию представляют Artwin Gallery, LH Art Consultancy, XL Gallery, Marina Gisich Gallery, JART, "Х.Л.А.М." и многие другие.

Совместно с ярмаркой цифрового искусства CADAF Cosmoscow представляет новую курированную секцию "Меж двух миров: цифровое искусство и NFT", в которой участвуют digital-художники, превращающие свои работы в NFT-арт-объекты. Также гостей и участников ждут насыщенная образовательная программа и медиафорум.

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа
Дочь рассказала о состоянии Пеле
На 32-м Кинотавре покажут российские новинки, о которых говорит мир
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне