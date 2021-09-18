Явка на выборах в Подмосковье превысила 22 процента

Жители Московской области активно голосуют на выборах. По данным на 15.00 второго дня голосования 18 сентября явка составила 22,73 процента. Об этом журналистам сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин. На участки пришли отдать свои голоса уже более 1,3 миллиона человек.

Напомним, в Подмосковье с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной и Московской областной Дум. А в Химках, Протвине, Дубне, Егорьевске, Луховицах, Лобне и Лотошине выбирают также депутатов местных советов.