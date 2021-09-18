Как и кто может проголосовать на дому

На воронежском избирательном участке № 0950, как и на других, приходящих голосовать встречает рамка металлоискателя. Она здесь вместо дверного колокольчика. Слева от рамки - санитарный пост.

Сотрудница в халате, перчатках и прозрачном забрале с гербом и надписью "ЦИК России" измеряет посетителю температуру бесконтактным термометром, затем прыскает ему на руки дезинфицирующим раствором, выдает перчатки, персональную шариковую ручку. А при необходимости и маску.

"Забрало намного удобнее маски: легкое, не мешает и дышится в нем лучше", - рассказала заместитель председателя комиссии Марина Сенькова.

Избиратель проходит к следующему столу, где называет фамилию и адрес, показывает из своих рук паспорт (особенность этой компании - полное отсутствие физического контакта между сотрудниками избирательной комиссии и посетителями) и получает бюллетени. Идет с ними в кабинку, ставит там отметки и опускает бланки в прозрачную урну.

Участок проголосовавший покидает с другой стороны - еще одно санитарное нововведение. На полу красным скотчем размечена социальная дистанция на тот случай, если избиратели начнут строиться в очередь.

"Многие голосуют на дому. По телефонным звонкам и заявлениям уличкомов у нас таких 278 человек. Как раз сейчас члены избирательной комиссии уехали к такому избирателю", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Струкова.

Правда, любому желающему вызвать урну на дом не удастся - для этого необходима уважительная причина: преклонный возраст, состояние здоровья либо жизненная ситуация. Например, одинокая мама с маленьким ребенком, которого не с кем оставить.

Избиратели довольны, что в этом году на голосование отвели несколько дней. "Три дня лучше: человек может выбрать удобное для себя время и не перекраивать свой график", - считает избиратель на участке №0950 Валентина Васильевна.