Как общественные наблюдатели и омбудсмены мониторят ход выборов в ЦФО

В регионах ЦФО уполномоченные по правам человека мониторят соблюдение прав граждан на выборах. Существенных нарушений на данный момент не замечено.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сегодня с утра проголосовала на избирательном участке №999 в школе 73. Одновременно она провела мониторинг соблюдения прав избирателей на двух ИУ 999 и 1000, о чем сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Особое внимание омбудсмен обратила на доступность мест для голосования для маломобильных граждан. "Весь процесс от ворот школы до выхода с избирательных участков организован со всеми требованиями законодательства. Видео наблюдение ведется, наблюдатели активны, члены комиссии очень вежливы и внимательны", - отметила Епихина.

Во Владимирской области региональный омбудсмен Людмила Романова накануне вместе с представителем федерального омбудсмена, начальником Управления защиты социальных и культурных прав Сергеем Андриановым посетили следственный изолятор Владимира. Они проверили ход выборов, убедились в наличии в выделенном помещении кабин для тайного голосования. Также проверили обеспеченность дезинфицирующими средствами, защитными масками и перчатками сотрудников УИС и других лиц, задействованных в организации и проведении голосования. Нарушений обнаружено не было.

- Сегодня был насыщенный день. Также посещала избирательные участки. Проводим мониторинг на предмет доступности людям с ограниченными возможностями здоровья, специально организованных участков для слабовидящих, а также на временных участках для голосования: в следственных изоляторах и в "красных зонах" для больных коронавирусной инфекцией. Создание таких участков считаю правильным решением, так как право выбора для содержащихся там людей никто не отменял. Также во время выездов сегодня общались с общественными наблюдателями - жалоб на нарушения не было. Тульская область достойно выглядит во всех отношениях, за что спасибо всем участникам избирательного процесса, - подвела итог первого дня голосования на брифинге в Центре общественного наблюдения (ЦОН) уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина.

В Туле ЦОН размещен в атриуме Тульского кремля. Работа общественных наблюдателей продолжается, на данный момент заняты все 20 рабочих места для наблюдателей. Каждое из них оборудовано компьютером, на который поступает изображение с избирательных участков, где установлены видеокамеры. Наблюдатели рассказали, что первый день голосования в Тульской области прошел без грубых нарушений. Тем не менее они заметили некоторые недочеты. Так, на одном участке не было полностью видно урну для голосования, на другом сейф не попадал в поле видимости видеокамеры. Об этих недостатках наблюдатели сообщали в Общественную палату региона. Представители палаты звонили на избирательный участок. Нарушения устранялись оперативно, что можно было видеть на мониторах.

- Более 1000 общественных наблюдателей вчера работали на избирательных участках региона, помогая обеспечивать прозрачные и честные выборы. Выездной мониторинг осуществляют члены Общественной палаты региона. На каждом участке размещен плакат с QR-кодом, по которому все желающие могли пройти опрос о ходе голосования. По итогам первого дня выборов в опросе приняли участие 14 420 человек, средняя оценка составила 9,78, - отметил руководитель регионального штаба общественного наблюдения за выборами в Тульской области Константин Данилов.

Эксперт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" в Тульской области Андрей Белобрагин сам принял участие в опросе по QR-коду. Он также рассказал о проверке сообщения, поступившего от наблюдателя одной из партий. "С ним ознакомились эксперты, выяснили, что нарушения как такового нет и присвоили сообщению статус "фейк", - рассказал Белобрагин. Председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина в течение дня побывала на 11 избирательных участках Суворовского и Дубенского районов. По ее словам, за три дня голосования независимым общественным наблюдением будет охвачена география всей Тульской области.

В Воронежской области при уполномоченном по правам человека также создана рабочая группа по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан. Как сообщается на официальном сайте омбудсмена, ведется наблюдение видео трансляции во время голосования. Сотрудники аппарата УПЧ участвуют в мониторинге нарушений избирательных прав граждан в рамках работы Центра общественного наблюдения. "Общественное наблюдение за выборами, в том числе с использованием новых технологий, в огромной мере способствуют обеспечению прозрачности избирательного процесса", - подчеркнул региональный омбудсмен Сергей Канищев.