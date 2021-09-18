Как прибавить уже сейчас баллы к ЕГЭ - пять подсказок выпускникам

Самое главное для поступления в университеты, конечно, результаты ЕГЭ, но все вузы обязаны учитывать еще и так называемые индивидуальные достижения поступающих. Причем вес этих баллов постоянно растет. Еще недавно можно было получить максимум 5 баллов, сейчас - до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. И это не только олимпиады - и спортивные, и интеллектуальные.

1. Золотой знак отличия "Готов к труду и обороне". Вузы обязаны давать за него не меньше двух баллов. Где и как сдать нормы ГТО? Существуют специальные центры тестирования ГТО, но сначала придется запастись медицинской справкой и зарегистрироваться на портале ГТО в личном кабинете.

В Москве нормы ГТО можно сдавать, например, в ФОКе "На Таганке", бассейне "Арбат", Легкоатлетическом манеже, в СК "Щемиловский", в спортивном комплексе "Речной" и на других площадках.

Сколько баллов вузы прибавляют за значок? В РАНХиГС в этом году давали 3 балла, столько же можно было получить при поступлении в РГСУ.

2. Волонтерская деятельность. Как стать волонтером прямо сейчас? Заходим на официальный сайт "Добровольцы России", там как раз идет набор волонтеров для помощи в проведении Всероссийской переписи населения, которая начнется 15 октября. Можно стать волонтером на Московском марафоне, который состоится 26 сентября. Отработанные на мероприятии часы заносятся в книжку волонтера. Это и есть доказательство того, что человек безвозмездно трудился.

Сколько баллов вузы прибавляют за волонтерство? Тут правила разные. Одни вузы ценят знак отличия "Доброволец России", ВШЭ дает за него 1-2 балла. Другие обращают внимание на отработанные часы. В РГСУ смотрят на книжку волонтера. Если отработал не менее 50 часов - прибавляют 3 балла, не менее 100 - 5 баллов, не менее 200 - 10 баллов, в РГГУ все это не важно, волонтерам дают один дополнительный балл.

3. Призовое место в чемпионате "Абилимпикс" для людей с инвалидностью. Сейчас идет прием заявок на чемпионат, а начнется он 15 ноября.

Сколько баллов вузы прибавят участникам? Новосибирский госуниверситет и РГГУ давали в этом году за "Абилимпикс" 1 балл, РАНХиГС - 2, ВШЭ - 3 балла, а СПБГУ и РГСУ - 10 баллов.

4. Аттестат с отличием. Чтобы получить аттестат с отличием, надо иметь все оценки "отлично" за 10-й и 11-й классы.

Сколько баллов вузы прибавят за отличный аттестат? В ВШЭ и Новосибирском госуниверситете за аттестат с отличием давали 3 балла, в РГГУ и МГИМО - 4, РАНХиГС прибавлял 5, МГУ - 6 баллов, РГСУ - 10 баллов. Так что решение принимайте сами, если нет уверенности, что ЕГЭ сдадите на самые высокие баллы, может, есть смысл подстраховаться аттестатом?

5. Участие в олимпиадах, конкурсах, которые важны для вуза. Единых правил у вузов тут нет, придется внимательно изучать сайты приемных комиссий. За "свои" олимпиады вузы могут добавить и 8, и 10 баллов. Все олимпиады, как правило, начинаются осенью. Например, регистрация на олимпиаду "Высшая проба" стартует 20 сентября. Регистрация на олимпиаду "Ломоносов" обычно начинается в октябре. Что важно, вузы одинаково ценят и победителей, и призеров олимпиад.