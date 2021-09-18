На театральном фестивале в Ярославле будут говорить о русской душе

В Ярославле начался XXI Международный Волковский фестиваль. Торжественное открытие проходило на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова.

Девиз фестиваля - "Русская литература на языках мира". Зрители увидят спектакли по произведениям русских и советских классиков - Чехова, Достоевского, Гоголя, Островского, Некрасова, Булгакова, Володина, Горина.

Как отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева, "фестиваль любимый в нашем регионе, долгожданный. Каждой осенью ждем его! В Ярославль приехали гости из дружественных нам стран. В течение недели будем наслаждаться искусством театра. На разных языках будут говорить о русской душе…"

"Мы стояли перед выбором, что привезти к вам, - поделился с "РГ" Рубен Бабаян, директор Ереванского государственного театра кукол имени О.Туманяна (Армения). - "Вий" - наша третья постановка по Гоголю. Еще мы поставили "Нос", "Шинель". Недавно выпустили премьеру - "Три сестры" Чехова. Обращение к русской классике это обращение, по большому счету, к собственной душе. А форма, в которую облекаются спектакли, связана с современностью".

"Наш театр молод, и это наша первая поездка на фестиваль, - рассказал Бобур Юлдашев, директор-худрук Молодежно-экспериментального театра "Дийдор" (Ташкент). - Мы очень волнуемся. Есть в труппе ребята, которые вообще впервые выехали из Узбекистана. Огромное спасибо за оказанную нам честь участвовать в фестивале, который проходит на родине первого русского театра".

Открыла фестивальную программу трагикомедия "Забыть Герострата!" по пьесе Григория Горина. Режиссер спектакля - художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис.

Фестиваль только начался. Радостно, что не отменен, не перенесен на следующий год, не перешел в онлайн-формат. Что наконец открываются границы. И в Ярославле уже звучит разная речь: узбекский, казахский, армянский, венгерский языки… Еще приедут театры из Беларуси, Татарстана. А вот финский Городский театр (Тампере) в Россию приехать не сможет, вмешался ковид, поэтому единственный спектакль - "Сатана прибывает в Москву" - будем смотреть в записи, на экране КЗЦ "Миллениум". Это будет "мистический шедевр" по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", как обозначил жанр режиссер Антти Миккола.

На этом фестивале нет конкурса, нет жюри. Но будут обсуждения спектаклей - для этого приглашены известные столичные критики, театроведы.

Волковский фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Разрешена 50-процентная заполняемость залов. Зрители от 14 до 22 лет могут купить билеты на фестивальные спектакли по "Пушкинской карте".

Тем временем

Во время торжественного открытия фестиваля состоялось вручение областной премии "За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова". Лауреатом 2021 года стал артист Театра драмы имени Федора Волкова Юрий Круглов.

Справка "РГ"

Первый русский общедоступный профессиональный театр основал в 1750 году в Ярославле выдающийся актер и режиссер Федор Волков. Для спектаклей он переоборудовал здание, вмещавшее до 1000 зрителей.

А в эти дни исполнится 110 лет зданию на Волковской площади, в котором расположен театр. Построено по проекту архитектора Николая Спирина.