От Антарктиды до космоса: откуда москвичи голосуют онлайн

Жители Москвы голосуют онлайн по всей Земле и даже за ее пределами, сообщили "РГ" представили Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Среди тех, кто участвует в выборах дистанционно, есть полярник и космонавт. Также зафиксировано голосование москвичей, которые работают в других регионах вахтовым методом. В электронных выборах через портал mos.ru принял участие президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и многие другие известные люди. Ожидается, что сегодня таким же способом оставит свой голос мэр столицы Сергей Собянин.

Как уже писала "РГ", в столице в электронном голосовании примут участие более 2 миллионов человек. Большинство из них уже получили бюллетени.