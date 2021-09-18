Московские дороги в рамках подготовки к зиме отремонтировали на 92%

В Москве полностью ремонт дорог в рамках подготовки к зиме завершится к 1 октября, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что в этом году запланирован ремонт около 2,8 тыс. объектов общей площадью свыше 23 млн квадратных метров.

"В настоящее время работы выполнены на 92%, они будут завершены в установленный срок к 1 октября, - подчеркнул Петр Бирюков. - Одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП".

Выполнены работы по ремонту участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей - Ленинградского проспекта, шоссе Энтузиастов, автомобильной дороги М-3 "Украина", Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

В настоящее время работы проходят на более 150 объектах, в том числе участках МКАД, Лужнецкой эстакаде ТТК (от Андреевского моста до Бережковского моста), улицах Крылатские холмы и Широкая, Братеевском мосту.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметка остановок общественного транспорта.