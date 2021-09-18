Под Тулой рядом с участком имени Чумакова открыли пункт вакцинации

В поселке Епифань Тульской области рядом с избирательным участком имени вирусолога Михаила Чумакова работает выездной пункт вакцинации от COVID-19. Для работы этого пункта региональный минздрав предоставил все существующие сегодня в России вакцины: "Спутник V" ("Гам-ковид-Вак"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт", сообщили "РГ" в облизбиркоме.

Избирательный участок в поселке Епифань на родине известного вирусолога носит имя М.П. Чумакова уже более пяти лет. В этом году это приобрело особое значение. Чумаков был основателем и первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, который сегодня носит имя ученого. В 2021 году сотрудниками этого института была разработана вакцина от COVID-19 "КовиВак". В помещении избирательного участка развернута выставка, рассказывающая о Михаиле Чумакове.

- Когда я узнал, что в Епифани открывается избирательный участок, который носит имя нашего известного вирусолога, принял однозначное решение, что буду голосовать именно здесь, - рассказал активист единого волонтерского штаба Павел Астафьев, уже больше года работающий по различным направлениям, связанным с пандемией. - Через "Госуслуги" закрепился за этим участком, и приехал отдать свой голос. Вижу, что выборы здесь проходят очень интересно. Важно, что люди могу прийти не только проголосовать, но и, сделав прививку в пункте вакцинации, обезопасить себя. Лично я сделал прививку "Спутником V" еще в начале лета, перед началом основной работы по волонтерскому штабу. Все члены нашего волонтерского штаба привиты двумя компонентами "Спутника". Мы это сделали для того, чтобы обезопасить себя, своих близких и людей, которым мы помогаем.

В субботу и в воскресенье вакцинацию рядом с именным участком Чумакова можно провести в специально оборудованном под прививочный кабинет автобусе. В этом мобильном медпункте проводит осмотр и делает прививки врач Кимовской ЦРБ Александр Филиппов.

Фото: Пресс-центр избиркома Тульской области

- Лучшая профилактика боязни прививок - меньше читать комментариев в интернете. А самая достоверная информация написана в инструкции по применению. Там первым пунктом идет: "от прививки нельзя заразиться", - говорит Александр Филиппов.

В Епифани на избирательном участке имени академика, вирусолога М. П. Чумакова в списках 1440 избирателей, к утру субботы здесь проголосовали 484 человека, сообщили в облизбиркоме.

В Тульской области проходят выборы депутатов Госдумы и губернатора области.

Справка "РГ"

Михаил Петрович Чумаков родился 14 ноября 1909 года в Епифани. Был одним из лучших учеников епифанской школы. Закончил медицинский факультет МГУ. В 1937 году в составе Дальневосточной экспедиции участвовал в изучении инфекции энцефалита, тогда был впервые выделен возбудитель вируса энцефалита человека. Во время экспедиции Чумаков перенес эту тяжелую болезнь, получил тяжелую инвалидность: парализацию правой руки и значительное ослабление слуха. За вклад в исследовательскую работу Чумаков был удостоен Сталинской премии. Михаил Чумаков создал свою школу вирусологических исследований. Благодаря ему была создана новая вакцина против полиомиелита, которая позволила практически победить опасный вирус среди населения СССР. Опыт советских ученых был применен во всем мире. Под руководством Чумакова были разработаны технологии изготовления профилактических вакцин против кори, геморрагических лихорадок, клещевого и комариного энцефалитов.

В последние годы жизни Михаил Петрович занимался исследованиями в области создания вакцин, расширяющих иммунопрофилактику гриппа. В 1984 г. Чумакову было присвоено звание Герой Социалистического труда.