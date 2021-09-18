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18.09.2021 14:01
Рубрика: Власть

Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании

Текст: Сергей Бабкин

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Глава города отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по контролю за голосованием. "В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента. Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу, - заявил Сергей Собянин. - Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным".

В предыдущие годы глава Москвы голосовал на избирательном участке N 90 на Пресне. По мнению мэра, применение электронного голосования помогает "активизировать избирателей", а также упростить процедуру голосования.

Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

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