Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Глава города отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по контролю за голосованием. "В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента. Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу, - заявил Сергей Собянин. - Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным".

В предыдущие годы глава Москвы голосовал на избирательном участке N 90 на Пресне. По мнению мэра, применение электронного голосования помогает "активизировать избирателей", а также упростить процедуру голосования.

Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.