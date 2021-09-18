В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей

Первые десять квартир в столице среди участников электронных выборов разыграны. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Как уже писала "РГ", на онлайн-голосование заявились более 2 миллионов горожан. Более 1,3 миллиона уже получили бюллетени. Такие избиратели стали участниками розыгрыша, уникальные коды победителей определялся случайным компьютерным подбором. Номера первых победителей:

2337-4644-49

2293-6228-21

5811-7253-27

4219-0079-25

9116-2149-01

0610-8764-15

6770-6311-48

0882-5298-28

6418-6130-25

9964-3748-05

Отметим, что в рамках этой же акции сегодня будет разыграно еще 50 автомобилей.