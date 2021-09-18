В Москве за ночь онлайн проголосовали 95 тысяч избирателей

За минувшую ночь в Москве онлайн проголосовали 95 тысяч человек. Об этом заявили представители Общественного штаба по наблюдению за голосованием.

Таким образом, по состоянию на утро субботы электронные бюллетени получили 1,2 миллиона избирателей. Таким образом явка на электронное голосование значительно превысила 50 процентов.

В то же время на участки пришли 534 тысячи москвичей - явка составляет 6,98 процента. Общая явка с учетом и классического, и дистанционного голосования превысила 23 процента.